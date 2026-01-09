タレントの大沢あかね（40）が9日、自身のインスタグラムを更新。台湾で大変身した姿を公開した。「台湾で変身してきました」と書き始めた大沢。紫がベースとなったドレスに、バッチリメークした写真を複数枚、公開した。「AIではありません」とつづり、「自分で言うのもなんですが...結構、イケてるとおもいます」と自画自賛。「ありがとうございます」と締めくくった。大沢は09年に劇団ひとりと結婚。10年に長女、16年に