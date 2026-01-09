高市首相が衆院解散の検討を始めたのは、早期に国民の信任を得るための勝負に出て、政権基盤を安定させる必要があると判断したためだ。高い内閣支持率を維持する現状を好機と見て、慎重論を振り切り、就任後からひそかに温めてきたカードを切る方向に傾いたとみられる。（政治部田島大志、藤原健作）「私が年明けに解散すると言ったら、どう思うか」首相は昨年１１月下旬、東京都内で複数の自民党幹部にこう伝え、党内の空