【北京共同】米紙ウォールストリート・ジャーナルは8日、中国政府がレアアースの日本向け輸出を制限し始めたと報じた。関係者の話として、日本向け輸出申請の審査が停止されたと伝えた。軍民両用品目の輸出管理強化の一環としている。