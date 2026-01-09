2025年いっぱいで芸能活動引退を表明していた元グラビアアイドルの藤乃あおいさんが5日に死去したと、親族が藤乃さんのSNSを通じて9日に公表した。27歳だった。石川県金沢市出身。希少がんの副咽頭間隙腫瘍（ふくいんとうかんげきしゅよう）で闘病中だった。20年にグラビアアイドルとしてデビューし、迫力あるIカップボディーと明るい笑顔を武器に、グラビアや写真集、イメージビデオなどで活躍。トーク番組のアシスタントなど