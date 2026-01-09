グラビアアイドルの藤乃あおいさんが今月５日に死去していたことが分かった。２７歳だった。９日、藤乃さんのＸ（旧ツイッター）が更新され、親族が報告した。藤乃さんのＸで「ご報告藤乃あおいは闘病生活を送っていましたが、１月５日に天明を全うしました。生前の際は皆様に本当にお世話になりました。有難う御座いました。（藤乃あおいの母より）」と投稿があった。藤乃さんは２０２２年末、副咽頭間隙腫瘍と診断され治