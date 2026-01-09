巨人の大勢投手、高梨雄平投手が９日、品川区立総合区民会館「きゅりあん８Ｆ大ホール」でトークイベント「ナシガチＦｅｓ２０２６」を開催した。イベント内ではファンからの質問に答えた。「今年やりたいことは？」という質問に対して大勢は「英語の勉強。そういうプログラムに入りました」と１コマ１時間のオンライン英会話に入会したことを明かした。高梨とＭＣの日本テレビ・梅沢アナウンサーからは「（メジャーを）見据