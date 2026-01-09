ヒルトン東京は、肉料理を主役にした「ミートアフタヌーンティーwithストロベリースイーツビュッフェ」を2,025年12月27日から5月上旬まで開催する。ピクニックボックスには「スモークサーモンとホースラディッシュクリームのサンドイッチ」、「昆布締めハマチと発酵苺のタルトレット」などセイヴォリー5種類を揃えた。ミートプレートには、「エンバーグリルサーロイン」、「ポークベリートルティーヤ添え」、「ジャマイカンジャー