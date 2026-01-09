メ～テレ（名古屋テレビ） 岐阜県本巣市の市議会議員が、去年の選挙直前に有権者へ菓子折りを配っていた問題で、警察が市議の自宅などを家宅捜索していたことがわかりました。 鍔本規之市議（77）は去年9月の市議選の直前に約2000円の菓子折りを複数の有権者に配り、公職選挙法違反の疑いで警察から任意で事情聴取を受けていました。 鍔本市議によると7日、警察が自宅や事務所などを家宅捜索し、携帯電話やパソコン