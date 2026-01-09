バレンタインシーズンに心ときめく甘い宇宙体験を届けてくれるのが、銀座コージーコーナーの限定ブランド「コスモリリック」。昨年誕生し話題を集めたこのシリーズに、今年は12星座を【火・地・風・水】の4エレメントで表現した新作が仲間入りしました。自分へのごほうびはもちろん、宇宙や星座モチーフが好きな方へのギフトにもぴったりな、幻想的な焼菓子コレクションです♡ 12