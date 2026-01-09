国連は1月8日、2026年の世界経済成長見通し報告を発表し、2026年の世界経済成長率を2．7％と予測し、2025年に予測した2．8％をやや下方修正しました。報告によると、世界経済は引き続き投資が低迷し、財政の余地が限られていることから、低成長が長期化するリスクが増しています。また、報告は世界貿易の成長率についても2026年は2．2％に低下し、2025年に予測した3．8％を下回ると見込んでいます。また、2026年の米国経済成長見通