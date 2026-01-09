福岡県警八女署は9日、八女市の施設に5日、社会福祉法人の理事長をかたる不審なメールが着信したとして、防犯メールで警戒を呼びかけた。メールは「今後の業務プロジェクトに対応する為、新しいSNSのワークグループの作成をお願いいたします」「グループ作成が完了しましたら、そのグループのQRコードを生成し、このメールにご返信ください」などという内容だったという。