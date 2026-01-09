ボール回しで汗を流す横浜ＦＣの選手たち＝ＬＥＯＣトレーニングセンターＪ２横浜ＦＣは９日、横浜市保土ケ谷区のＬＥＯＣトレーニングセンターで全体練習を今年初めて公開した。桐光学園高出身の須藤大輔新監督（４８）は２月に開幕する特別大会「百年構想リーグ」に向けて、「優勝を目指す。結果と内容、育成の３冠を取れるようやっていきたい」と抱負を口にした。昨季のＪ１では３８試合で２７得点にとどまり、１８位で降格