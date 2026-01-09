阪神・大山悠輔内野手が９日、サンテレビの「熱血！タイガース党」に出演し、藤川監督から２６年も５番を任されたことを明かした。「気が引き締まる。昨年と一緒だとダメだなと思ったので、今年は違った姿、内容を見せていかないといけない」と意気込んだ。また、映像で出演した坂本から「本音は何番を打ちたいですか」という質問を投げかけられると、しばらく悩んだ末に「３番ですかね」と思いを明かした。「初回に必ず回って