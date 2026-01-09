日本時間２２時３０分に雇用統計（12月）、米住宅着工件数（9月/10月）が発表される。予想および前回値は以下の通り。 雇用統計（12月）22:30 予想5.9万人前回6.4万人（非農業部門雇用者数・前月比) 予想4.5%前回4.6%（失業率) 予想0.3%前回0.1%（平均時給・前月比) 予想3.6%前回3.5%（平均時給・前年比) 住宅着工件数（10月）22:30 予想132.5万件前回N/A（住宅着工件数) 予想1.4%