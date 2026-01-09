日本時間２２時３０分にカナダ雇用統計（12月）が発表される。予想および前回値は以下の通り。 雇用統計（12月）22:30 予想-0.25万人前回5.36万人（雇用者数・前月比) 予想6.7%前回6.5%（失業率)