横浜F・マリノスは9日、ブラジル1部のクルゼイロからFWテヴィス(19)を期限付き移籍で獲得したと発表した。期間は26年12月31日まで。同選手は2006年1月28日生まれの19歳で、身長179cm、体重77kg。これまでレトロFC、クルゼイロ、アトレチコ・パラナエンセ、クルゼイロと渡ってプレーしてきたクラブを通じ「自分にとって新たなチャレンジにワクワクを感じています。このクラブのために日々努力し、すばらしいファン・サポータ