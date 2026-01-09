北海道コンサドーレ札幌は9日、明治安田J2・J3百年構想リーグの選手およびスタッフを発表した。川井健太新監督を迎えたチームは、小川佳純氏らを新コーチに迎え入れている。選手の新背番号も発表になり、横浜FCから復帰したDF福森晃斗は5番、国士舘大から新加入のDF川原颯斗は39番、大阪体育大から新加入のFW佐藤陽成は40番をつける。▽監督川井健太▽ヘッドコーチ菊地直哉▽コーチ戸川健太小川佳純柴田慎吾▽GPコーチ赤池保幸