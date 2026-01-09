無登録の「ヤミ金」を営んでいたとして岐阜県の暴力団幹部の男が逮捕された事件で、警察は9日、暴力団の事務所を家宅捜索しました。9日に送検された岐阜県関市に住む指定暴力団・稲川会傘下団体の幹部・澤村好明容疑者(75)は、貸金業の登録を受けず、県内の2人に合わせて44万円余りを貸し付けた疑いが持たれています。警察は、澤村容疑者が日常的に違法な貸し付けをしていたとみていて、9日午後、およそ1時間にわたり岐阜市