巨人の大勢投手、高梨雄平投手が９日、品川区立総合区民会館「きゅりあん８Ｆ大ホール」でトークイベント「ナシガチＦｅｓ２０２６」を開催した。相性抜群の２人が繰り広げるトークに、集まった観客からは拍手や爆笑が起こったこのイベント。３月のＷＢＣのメンバーに選ばれている大勢に対して高梨は「優勝してメダルを持ってきてほしい。お願いします」とお願い。今年は約４００名が集まったが、目指すは来年は満員の約１００