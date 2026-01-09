女優の加藤ローサが実家で過ごした正月の様子を公開した。加藤は９日までに自身のインスタグラムを更新。「遅くなりましたが…２０２６年もよろしくお願いします！お正月は実家でゆっくり。パワーチャージしました」と記し、実家のある鹿児島に帰省した正月休みのショットをアップ。バックには桜島が写っている。「また１年、駆け抜けるような早さなんだろうな。皆さまにとっても実り多き１年となりますように」とつづった