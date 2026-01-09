アルペンスキーの全日本チームは9日、男子の小山陽平（ベネフィット・ワン）が5日の練習中にアキレス腱を断裂したことなどをインスタグラムで発表した。2月6日開幕のミラノ・コルティナ冬季五輪出場は絶望となった。