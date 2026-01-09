12月24日、老衰のため92歳で亡くなった海老名香葉子さんのお別れの式が9日、東京・上野の寛永寺輪王殿で営まれ、長年親交のある高木ブーさん（92）や林家たい平さん（61）ら約1000人が別れを惜しみました。そして、息子の林家正蔵さん（63）、林家三平さん（55）たちが思いを語りました。香葉子さんは落語家の初代・林家三平さんの妻で、九代目・正蔵さんと二代目・三平さんの母親として知られ、林家一門を支えながらエッセイスト