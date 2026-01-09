フィリピン・セブ市で崩落したごみの山＝9日（AP＝共同）【マニラ共同】フィリピン中部セブ市で8日、廃棄物の埋め立て地でごみの山が崩落する事故があり、2人が死亡、30人以上が行方不明となった。セブ市が9日、明らかにした。事故当時、現場には埋め立て地の作業員110人がいたという。地元の災害対策当局などが救助活動を続けているが、足場が悪く難航しているもようだ。地元メディアによると、埋め立て地は約20ヘクタール