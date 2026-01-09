ＡＫＢ４８の小栗有以がミニスカートでの美脚ショットを公開した。小栗は９日、自身のインスタグラムを更新。「今年はミニスカを沢山履きたいと思います」と記し、ミニスカートの春服を着て椅子に座っている写真などをアップ。「ｔｏｃｃｏｃｌｏｓｅｔ２０２６ＳＳＣｏｌｌｅｃｔｉｏｎ春モデル務めさせて頂きました！春が楽しみ」とつづった。この投稿には、「可愛すぎです」「かわいい」「ゆいゆいめちゃくちゃ