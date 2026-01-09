ファン熱望の7人乗り仕様がついに日本導入へルノー・ジャポンは2025年11月27日、人気のMPV「カングー」のボディを延長し、7つのシートを備えた特別仕様車「グランカングー」を、2026年2月に日本市場で発売する予定であると発表しました。カングーの歴史は、1997年にフランスで誕生した初代モデルから始まります。商用車をベースにしながらも、その広い室内と使い勝手の良さから“ルドスパス（遊びの空間）”という新しいジャン