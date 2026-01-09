福岡県警宗像署は9日、福津市中央5丁目付近で同日午後3時すぎ、下校中の小学生女児が見知らぬ男からつきまとわれる事案が発生したとして、防犯メールで注意を呼びかけた。男は40歳くらいで黒色フード付き上衣を着用し、フードを被っていたという。