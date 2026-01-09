1月9日、静岡県富士市で会社員の男（50）が傘で窓ガラスを割る様子をパトロール中の警察官が目撃し、男を現行犯逮捕しました。 1月9日、器物損壊の疑いで現行犯逮捕されたのは静岡県富士市在住の会社員の男（50）です。 男は9日午後4時半頃、富士市内にある一般住宅の道路に面した窓ガラスを持っていた傘で突き刺して損壊した疑いがもたれています。窓ガラスは穴が開き、クモの巣状にひび割れたということです。 事件は、