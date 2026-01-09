4人組バンド・I Dont Like Mondays.が2025年バンド初のZepp TOURを完走し、2026年3月よりアジアツアーの開催が決定した。2022年のアニメ「ONE PIECE」の主題歌をきっかけに、アジア/ヨーロッパ/南米からフェスのオファーがありワールドツアーを行ってきた、I Dont Like Mondays.。2024年と2025年に中国大陸ツアーを行い、2025年の中国大陸ツアーは、北京/成都/武漢/上海/深圳/広州を周り1000から1500人のチケット全公演が即