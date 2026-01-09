乃木坂46の賀喜遥香がパーソナリティをつとめるTOKYO FMのラジオ番組「SCHOOL OF LOCK! 乃木坂LOCKS!」（毎週木曜23:08頃〜）。1月8日（木）の放送では、試験直前の生徒（リスナー）に電話をつなぎ、応援メッセージを送りました。 乃木坂46の賀喜遥香＜リスナーからのメッセージ＞「自分は高校3年生で、1月に大学進学のための学力テストがあります。いつも遥香先生をはじめ、いろんな乃木坂46のラジオを聴いて元気を出しているので