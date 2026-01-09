西武は９日、台湾・統一から入団する林安可外野手（２８）の入団会見を台湾・台北市で行ったと発表した。林は２０年に３２本塁打、９９打点の成績を残して新人王を獲得。奥村球団社長は球団を通じ、「契約を結ぶことができ、大変うれしい。統一ライオンズは当球団と深いつながりがあるチームで、西武グループとしても台湾は非常に重要な拠点。西武への入団や活躍をきっかけに、日本と台湾のプロ野球が発展し、良きライバルとし