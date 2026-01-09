西武のドラフト１位・小島大河捕手（２２）＝明大＝が９日、将来的なＷＢＣ日本代表入りに意欲を見せた。新人研修会の一環で、野球殿堂博物館を見学。「テレビで見るよりも大きくてすごいなと」と２３年に侍ジャパンが世界一を成し遂げた際の優勝トロフィーに目を引かれた。明大時代には大学日本代表入りを経験済み。「もちろん日本を背負って戦える選手になりたいですし、世界で通用する選手を目指して頑張りたい」といずれは