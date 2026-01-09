私は理解のある妻だからー！夫の帰りが遅くてもなにも言いませーん！そんな感じなのでしょうか、見ていて痛々しいです…そもそも夫がひとこと連絡をしていればいい話なんですけどね…今妻への配慮が足りないのでは!?【まんが】前妻への嫉妬が止まらない(ウーマンエキサイト編集部)