津田寛治（60）が9日、東京・新宿K’s cinema（ケイズシネマ）で行われた主演映画「津田寛治に撮休はない」（萱野孝幸監督、3月28日公開）新春先行上映舞台あいさつに登壇。満席の客席を前に「先行上映ということで、客席が埋まらなかったら、どうしようかと思いましたが、晴れて満席。すごくうれしいし、感謝。外は寒いですけど、すごい熱気を感じております」と観客に感謝した。「津田寛治に撮休はない」は、日本有数のパイプレ