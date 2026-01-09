柏崎刈羽原発6号機について東京電力は1月20日にも再稼働させる方針です。9日、東京電力の幹部が年始のあいさつとして花角知事を訪ねました。〈東京電力HD小林喜光会長〉「新潟県あるいは社会の皆さまからご信頼いただける存在となりますように、ますますご信頼いただけますように」9日、花角知事を訪ねた東京電力の小林喜光会長、小早川智明社長。冒頭から「信頼いただけるよう」と言葉を繰り返しました。花角知事は12月、柏崎刈