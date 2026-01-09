2026年1月5日、カンテレ・フジテレビで放送が始まったドラマ『夫に間違いありません』（月曜・後10時）。この作品は、松下奈緒さん演じる妻・聖子が、死んだはずの夫・一樹（安田顕）と再会する衝撃の展開を描いています。物語は、聖子が夫・一樹の遺体を確認した一年後から始まります。聖子は、夫が目の前から姿を消した後、警察からの電話で一樹の遺体が発見されたことを知らされます。事故による溺死だという遺体は、顔が判別で