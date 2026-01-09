日本野球機構（NPB）は9日、都内で新人研修会を行い、今季入団となる12球団115人の新人選手が税金、SNS運用、そしてアンチドーピングなどについて学びました。巨人からはドラフト1位の竹丸和幸投手を含む11人が参加。竹丸投手は税金の話や、プロ野球の先輩である能見篤史さんの講義で聞いた話が特に印象に残ったと語りました。「これからプロ野球生活を進めていく上で、すごい大事なお話ばかりだった。その中で能見さんの話が一番