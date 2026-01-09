ココリコの遠藤章造（54）、キングコングのカジサックこと梶原雄太（45）が9日、東京・IMMシアターで行われたインドアゴルフのチーム制トーナメント新リーグ「TGXシリーズ」のエキシビションマッチに登場した。最新鋭のシミュレーションゴルフを用いて、元プロ野球選手の糸井嘉男氏（44）と3人で3ホールで争った。その後に開幕戦を戦うプロゴルファーらも見守る中、1ホール目はスムーズにグリーンまで球を運んだ梶原が見事なバーデ