¤ªÁû¤¬¤»½÷»Ò¥×¥í¥ì¥¹¥é¡¼?¤³¤È¥¦¥Ê¥®¡¦¥µ¥ä¥«¡Ê£³£¹¡Ë¤Î¼«¼ç¶½¹Ô¡ÖÅÂ¤Ï¤´Íð¿´¡ÁÀÄ¤òÅ»¤¤¤Æ¡¢¶ËºÌ¤ËæÆ¤«¤±¤ë¡Á¡×¡Ê£¹Æü¡¢¿·½É¥Õ¥§¥¤¥¹¡Ë¤Ç¡Ö¶â¤Î±à£²¡×¤Î½à·è¾¡¤¬¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£Æ±Âç²ñ¤Ç¤Ï»²²ÃÈñÍÑ£²Ëü£µ£°£°£°±ß¤òÊ§¤¤¡¢½Ð¾ì¤·¤¿Áª¼ê¤¬Í¥¾¡¾Þ¶â£±£°£°Ëü±ß¤òÃ¥¤¤¹ç¤¦¥¿¥Ã¥°¥È¡¼¥Ê¥á¥ó¥È¡Ö¶â¤Î±à£²¡×¤Î½à·è¾¡¤¬³«ºÅ¤µ¤ì¡¢Âè£³»î¹ç¤Ç¤Ï¿åÇÈ°½¤È¾®ÎÓ¹áË¨¤¬¡¢Âè£´»î¹ç¤Ç¤Ï¥¢¥¸¥ã¥³¥ó¥°¤È¥¹¡¼¥Ñ¡¼¡¦¥µ¥µ¥À¥ó¥´¡¦¥Þ¥·¥ó¤¬ÂÐÀï¤·¤¿¡£Âè