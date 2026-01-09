Photo: 山田洋路 こちらは｢かいサポ（お買いものサポーターチーム）｣が編集・執筆した記事です。「急速充電対応」って書いてあるのに、なんか遅くない……。そんな「見えない不安」、ガジェット好きなら一度は感じたことがあるはずです。今回試した「MXD」は、そんなモヤモヤを数字で可視化して解消してくれる、実用的な1台でした。デスクに置きたくなる「大人の黒」