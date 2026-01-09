音楽ユニット、キマグレンのクレイ勇輝（45）が9日、都内で舞台「LIFE−海の家の物語−」（10日から、赤坂RED／THEATER）囲み取材に出席した。昨年12月に元乃木坂46の女優北野日奈子（29）との結婚を発表後、初めて公の場に姿を見せた。クレイと北野は昨年12月20日に、自身のインスタグラムなどで結婚したと報告。互いに犬好きで、犬をきっかけにゴールインした“犬好き婚”と明かしていた。この日は報道陣から結婚を祝福されると