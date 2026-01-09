バイエルンは、フランス代表DFダヨ・ウパメカノ、ドイツ代表FWセルジュ・ニャブリ、U−21ドイツ代表MFレナート・カールとの契約延長を目指している。8日、ドイツメディア『スカイ』が報じた。2021年夏にライプツィヒからバイエルンに加入したウパメカノは、これまで主力DFとして数々のタイトル獲得に貢献。しかし、現行契約は2026年6月30日までと今季限りで契約満了となることから、レアル・マドリードなどが関心を示している