10日（土）の天気日本海側を中心に、暴風に警戒を。全国的に寒さが緩み、3月並みの気温となりそうです。●西日本、沖縄晴れ間の出るところが多いですが、昼ごろからは雨や雷雨となるところがあるでしょう。風が強まり、九州北部を中心に警報級の暴風となるおそれがあります。日中は15℃を超えるところが多く、宮崎は19℃と4月上旬並みの暖かさとなりそうです。●東日本東海や関東は日中晴れますが、夜はにわか雨のところがあるでし