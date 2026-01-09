初代・林家三平さんの妻でエッセイストの海老名香葉子さんの「お別れの式」が営まれ、ザ・ドリフターズの高木ブーさん（92）が出席。これまでの親交を明かしました。■高木ブー「同い年なんですよ」高木さんは「同い年なんですよ。かよちゃんと。そういうこともあって結構昔からずっとお付き合いしていましたね」と長年の親交について明かします。そして、「よくおうちの方には家族で。家族同士でお付き合いしてましたのでね」と、