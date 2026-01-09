9日午後9時39分ごろ、鳥取県で最大震度1を観測する地震がありました。【詳細】各地の震度一覧・最新LIVE気象庁によりますと、震源地は島根県東部で、震源の深さはおよそ20km、地震の規模を示すマグニチュードは2.8と推定されます。この地震による津波の心配はありません。最大震度1を観測したのは、鳥取県の日南町です。【各地の震度詳細】■震度1□鳥取県日南町気象庁の発表に基づき、地域ごとに震度情報をお伝えしています。新た