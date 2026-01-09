ＪＴＢは、２０２６年の訪日外国人客数の見通しを発表した。日中関係の悪化に伴い、中国と香港からの訪日客が減り、前年より２・８％減の４１４０万人と、５年ぶりに減少する見込みだ。国の統計や国際通貨基金（ＩＭＦ）の経済予測、ＪＴＢグループの予約状況などから試算した。中国と香港からの訪日客は、全体の約３割を占めている。団体旅行を中心に減少しており、中国と香港、韓国、台湾の「東アジア４市場」からの訪日客