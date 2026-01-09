ソフトバンクの近藤健介外野手（32）が9日、有原航平が加わる日本ハムの投手陣を警戒した。自主トレを公開した鹿児島・徳之島で、昨季までチームメートとして戦った右腕のライバルチーム移籍に「（日本ハムは）もともと先発は良かったけど、そこに加わると、また（層が）厚くなるなと思います」と話した。2024、25年と2年連続で最多勝に輝いた有原とは日本ハム時代にも6年間プレーしており、計9年間チームメートとして戦った。