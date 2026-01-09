福岡管区気象台は9日午後4時20分、暴風と大雪に関する福岡県気象情報を発表した。福岡地方の沿岸の海域と北九州地方の響灘では、10日昼前から11日午前中にかけて暴風に警戒を呼ぶかけた。福岡県では、11日は山地、平地ともに大雪に注意喚起した。［気象概況］10日から11日にかけて低気圧が急速に発達しながら日本海を北東へ進み、九州北部地方では気圧の傾きが大きくなる見込みです。また、九州北部地方では、11日は上空約1500