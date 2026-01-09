阪神・大山悠輔内野手が9日、サンテレビ「熱血！タイガース党」に出演した。主に5番打者としてシーズンを全うした今季。特に森下、佐藤輝が凡退した後の打席にこだわりを持っていたという。「自分も後ろに孝介（福留）さんがいて、楽に入れたので」。そんな森下、佐藤輝の成績については、「本当にすごい。特に輝明は40本なので。（本塁打の）打席を目の前でみたら、初球どうしよう…となりましたね」と笑って明かした。来季