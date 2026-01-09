去年10月、新潟市東区のアパート内で大麻を所持していた疑いで、29歳の男と32歳の女が逮捕されました。麻薬及び向精神薬取締法違反の疑いで逮捕されたのは、住居不定の建設業の男(29)と新潟市東区寺山の無職の女(32)です。2人は去年10月中旬、新潟市東区のアパート内で大麻124.111グラムを所持していた疑いが持たれています。同時期に女がトラブル事案で警察に通報をしていて、その捜査の過程で今回の件が発覚しました