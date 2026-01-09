お笑いコンビ「ウッチャンナンチャン」内村光良（６１）の妻で、フリーの徳永有美アナウンサー（５０）が珍しい素材のジャケット姿を公開した。徳永アナは９日までに自身のインスタグラムを更新。「Ｌｏｎｄｏｎ在住のアーティストＡｙｕｍｉさんが創った、コーヒー豆の袋を使ったジャケット。ＬｏｎｄｏｎでＡｙｕｍｉさんのアトリエ（ＲｏｙａｌＣｏｌｌｅｇｅｏｆＡｒｔ）を訪問し、このジャケットに袖を通した時、一